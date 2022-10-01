نتائج مثالية بلمح البصر
عملية كيّ سهلة جدًا بفضل Azur 8000 Series من Philips. يمكنك البدء بسرعة تامة مع قوة 300 واط لإحماء سريع ولأداء قوي. كذلك، تضمن تقنية OptimalTEMP التي نقدّمها عدم التسبب بحرق على كل الملابس القابلة للكيّ لراحة بال مطلقة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
نتائج مثالية بلمح البصر
عملية كيّ سهلة جدًا بفضل Azur 8000 Series من Philips. يمكنك البدء بسرعة تامة مع قوة 300 واط لإحماء سريع ولأداء قوي. كذلك، تضمن تقنية OptimalTEMP التي نقدّمها عدم التسبب بحرق على كل الملابس القابلة للكيّ لراحة بال مطلقة. إكتشف كلّ المميزات
نتائج مثالية بلمح البصر
عملية كيّ سهلة جدًا بفضل Azur 8000 Series من Philips. يمكنك البدء بسرعة تامة مع قوة 300 واط لإحماء سريع ولأداء قوي. كذلك، تضمن تقنية OptimalTEMP التي نقدّمها عدم التسبب بحرق على كل الملابس القابلة للكيّ لراحة بال مطلقة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
نتائج مثالية بلمح البصر
عملية كيّ سهلة جدًا بفضل Azur 8000 Series من Philips. يمكنك البدء بسرعة تامة مع قوة 300 واط لإحماء سريع ولأداء قوي. كذلك، تضمن تقنية OptimalTEMP التي نقدّمها عدم التسبب بحرق على كل الملابس القابلة للكيّ لراحة بال مطلقة. إكتشف كلّ المميزات
تعزيز بخار يبلغ 240 غ للتخلص من أصعب التجاعيد في كل ملابسك.
مع إخراج بخار مستمر بمعدل 55 غ/دقيقة، يمكن الاستفادة من كل تمريرة على ملابسك للتخلص من التجاعيد بشكل أسرع.
ابدأ عملية الكيّ على الفور مع قوة إضافية لوقت إحماء سريع.
تسمح لك وظيفة البخار العمودي أن تعيدي النضارة إلى ثيابك مباشرة على العلاّقة وإزالة التجاعيد من الستائر وهي معلّقة. ما من حاجة إلى لوح كيّ.
إعداد مثالي لكل الأقمشة القابلة للكيّ. لضمان عدم التسبب بحروق. بفضل تقنية OptimalTEMP، نضمن ألا تتسبب هذه المكواة بأي حروق للقماش القابل للكيّ، مع العلم أنك تستطيع استخدامها لكيّ كل ما تريده بدءًا من الجينز والحرير وصولاً إلى الكتّان والكشمير بأمان، وبدون أي ترتيب، وبدون الاضطرار إلى انتظار ضبط درجة الحرارة أو فرز الملابس قبل كيّها.
انزلاق سلس فوق التجاعيد بفضل قاعدة مكواة SteamGlide Elite الفائقة السلاسة واللطيفة على الملابس. وتتميز قاعدة المكواة SteamGlide Elite الفائقة السلاسة بمتانتها ومقاومتها للخدوش وسهولة الحفاظ على نظافتها.
إعادة تعبئة بوتيرة أقل، بفضل خزان المياه الكبير سعة 300 مل، لكيّ كمية أكبر من الملابس بجلسة واحدة.
لراحة بالك، تقوم المكواة البخارية بإيقاف التشغيل تلقائيًا بعد 8 دقائق.
تساعد وظيفة تحرير الكلس بسرعة على الحفاظ على أفضل أداء عن طريق إزالة الكلس أو الترسبات الكلسية المتراكمة.
المواصفات الفنية
التحكّم بالترسبات الكلسية
الضمان
إزالة التجاعيد
إزالة التجاعيد بسرعة وفعالية
You are about to visit a Philips global content page
You are about to visit the Philips USA website.
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.