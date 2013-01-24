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Philips 6000 series Steam iron DST6001/26 2400 W Steam 40g/min;200g steam boost 550 ml XL water tank Ceramic soleplate

DST6001/26
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    Philips 6000 series Steam iron DST6001/26 2400 W Steam 40g/min;200g steam boost 550 ml XL water tank Ceramic soleplate

    DST6001/26

    Philips 6000 series Steam iron DST6001/26 2400 W Steam 40g/min;200g steam boost 550 ml XL water tank Ceramic soleplate

    Philips 6000 series Steam iron DST6001/26 2400 W Steam 40g/min;200g steam boost 550 ml XL water tank Ceramic soleplate

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