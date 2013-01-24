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Philips Zoom WhiteSpeed

علاج تبييض الأسنان في العيادة

DIS578/01
Zoom
1 الجوائز
Zoom
  • أسنان أكثر بياضًا اليوم أسنان أكثر بياضًا اليوم أسنان أكثر بياضًا اليوم
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    Philips Zoom WhiteSpeed علاج تبييض الأسنان في العيادة

    DIS578/01
    1 الجوائز

    أسنان أكثر بياضًا اليوم

    بفضل Zoom WhiteSpeed من Philips يمكنك الحصول على الأسنان الأكثر بياضًا في جلسة علاج واحدة تدوم لفترة 45 دقيقة يقوم بها طبيب أسنانك. لا عجب أن Philips Zoom هي العلامة التجارية الأكثر طلبًا لتبييض الأسنان الاحترافي. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Zoom WhiteSpeed علاج تبييض الأسنان في العيادة

    أسنان أكثر بياضًا اليوم

    بفضل Zoom WhiteSpeed من Philips يمكنك الحصول على الأسنان الأكثر بياضًا في جلسة علاج واحدة تدوم لفترة 45 دقيقة يقوم بها طبيب أسنانك. لا عجب أن Philips Zoom هي العلامة التجارية الأكثر طلبًا لتبييض الأسنان الاحترافي. إكتشف كلّ المميزات

    أسنان أكثر بياضًا اليوم

    بفضل Zoom WhiteSpeed من Philips يمكنك الحصول على الأسنان الأكثر بياضًا في جلسة علاج واحدة تدوم لفترة 45 دقيقة يقوم بها طبيب أسنانك. لا عجب أن Philips Zoom هي العلامة التجارية الأكثر طلبًا لتبييض الأسنان الاحترافي. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Zoom WhiteSpeed علاج تبييض الأسنان في العيادة

    أسنان أكثر بياضًا اليوم

    بفضل Zoom WhiteSpeed من Philips يمكنك الحصول على الأسنان الأكثر بياضًا في جلسة علاج واحدة تدوم لفترة 45 دقيقة يقوم بها طبيب أسنانك. لا عجب أن Philips Zoom هي العلامة التجارية الأكثر طلبًا لتبييض الأسنان الاحترافي. إكتشف كلّ المميزات

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      الابتسامة الأكثر بياضًا

      ما الهدف وراء انتظار رؤية النتائج بينما يمكنك الحصول على أسنان ناصعة البياض الآن؟ بفضل مصباح Zoom WhiteSpeed من Philips، يمكنك الحصول على الابتسامة الأكثر بياضًا في جلسة علاج واحدة تدوم لفترة 45 دقيقة في عيادة طبيب أسنانك.

      تقنية يتم تنشيطها بواسطة الضوء لتبييض أسنان مذهل

      بخلاف عدد كبير من الأنظمة الأخرى، يستخدمZoom WhiteSpeed من Philips ضوء LED لتسريع عملية تبييض الأسنان للحصول على نتائج قصوى بأقل وقت ممكن.

      يوصي به خبراء الأسنان ويُعطى من قبلهم

      يوصي خبراء الأسنان بمنتج Zoom WhiteSpeed من Philips كما يقومون بإعطائه للمرضى، حتى تدرك أنه الخيار الأفضل والصحي لأسنانك.

      مثبّت أنه آمن وفعّال على الأسنان واللثة

      إن مصباح Zoom WhiteSpeed من Philips مدعوم بالدراسات التي أثبتت أنه آمن وفعّال على الأسنان واللثة. وافق ‎95% من المرضى الذين شملهم الاستطلاع على أن مصباح Zoom WhiteSpeed من Philips يأتي بنتائج ممتازة.*

      إعدادات كثافة قابلة للضبط

      بخلاف بعض أنظمة التبييض الأخرى، تم تزويدZoom WhiteSpeed من Philips بإعدادات كثافة قابلة للضبط ويمكن تخصيصها للقضاء على الحساسية بهدف توفير راحة قصوى لك. في الواقع، أشار ما يزيد عن ‎90% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع إلى أن الشعور الذي اختبروه عند استخدام مصباح Zoom WhiteSpeed من Philips تراوح ما بين حساسية طفيفة أو لا حساسية على الإطلاق.

      14 مليون ابتسامة والعدّ ما زال جارٍ***

      يعتبر مصباح Zoom WhiteSpeed فردًا من عائلة التبييض Zoom الشعبية التي تقدمها شركة Philips، وهي العلامة التجارية الأولى للتبييض المحترف الذي يطلبه المرضى والتي يثق بها بالفعل أكثر من 14 مليون شخص***. في الواقع، سجل Zoom WhiteSpeed معدل رضا عند المرضى بنسبة ‎96%؛ النتائج مبنية على دراسة من 500 شخص في الولايات المتحدة*. ويأتي Zoom WhiteSpeed أيضًا من نفس مخترعي العلامات التجارية الشعبية التي تعرفها وتحبها، بما في ذلك Philips Sonicare وBreathRx، وتم تصميمه للمساعدة في تحسين صحة ابتسامتك.

      المواصفات التقنية

      • المكونات

        بيروكسيد الهيدروجين
        25‏%

      • Performance

        مثبت سريرياً
        لغاية ثمانية درجات في 45 دقيقة***
        أعلى درجات التبييض
        ***
        احترافي
        جلسة علاج واحدة تدوم لفترة 45 دقيقة

      • مُثَبَّت أنه آمن

        آمن
        حساسية خفيفة أو منعدمة
        إدارة مستوى الحساسية
        كثافة ضوء قابلة للضبط

      • مجموعة أدوات الصيانة الاختيارية

        DayWhite أو NiteWhite
        محقنة جل واحدة للاستخدام في المنزل
        الصيانة المستمرة
        قالب مخصص للاستخدام في المنزل
        إدارة مستوى الحساسية
        محقنة واحدة تحتوي على Relief ACP

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          مخاطر المنتج
          • استطلاع للمرضى في الولايات المتحدة
          • *قد لا تتوفر المنتجات كافة في كل البلدان، يُرجى الاتصال بممثل شركة Philips المحلي للحصول على قائمة كاملة بمنتجات Philips Zoom.

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