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Beardtrimmer series 3000

آلة تقصير اللحية

BT3216/14
1 جائزة
  • احصل بسهولة على لحية قصيرة وكأنها لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام احصل بسهولة على لحية قصيرة وكأنها لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام احصل بسهولة على لحية قصيرة وكأنها لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام
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    Beardtrimmer series 3000 آلة تقصير اللحية

    BT3216/14
    1 جائزة

    احصل بسهولة على لحية قصيرة وكأنها لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام

    تأتي أداة التشذيب هذه مزوّدة بنظام الرفع والتشذيب المبتكر لرفع كمية أكبر من الشعيرات المسطحة والتقاطها، والحصول على نتائج تشذيب متساوية وفعالة. بهذه الطريقة، ستحصل بسهولة على مظهر اللحية القصيرة وكأنها لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام أو مظهر اللحية الطويلة الذي تريده. إكتشف كلّ المميزات

    Beardtrimmer series 3000 آلة تقصير اللحية

    احصل بسهولة على لحية قصيرة وكأنها لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام

    تأتي أداة التشذيب هذه مزوّدة بنظام الرفع والتشذيب المبتكر لرفع كمية أكبر من الشعيرات المسطحة والتقاطها، والحصول على نتائج تشذيب متساوية وفعالة. بهذه الطريقة، ستحصل بسهولة على مظهر اللحية القصيرة وكأنها لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام أو مظهر اللحية الطويلة الذي تريده. إكتشف كلّ المميزات

    احصل بسهولة على لحية قصيرة وكأنها لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام

    تأتي أداة التشذيب هذه مزوّدة بنظام الرفع والتشذيب المبتكر لرفع كمية أكبر من الشعيرات المسطحة والتقاطها، والحصول على نتائج تشذيب متساوية وفعالة. بهذه الطريقة، ستحصل بسهولة على مظهر اللحية القصيرة وكأنها لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام أو مظهر اللحية الطويلة الذي تريده. إكتشف كلّ المميزات

    Beardtrimmer series 3000 آلة تقصير اللحية

    احصل بسهولة على لحية قصيرة وكأنها لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام

    تأتي أداة التشذيب هذه مزوّدة بنظام الرفع والتشذيب المبتكر لرفع كمية أكبر من الشعيرات المسطحة والتقاطها، والحصول على نتائج تشذيب متساوية وفعالة. بهذه الطريقة، ستحصل بسهولة على مظهر اللحية القصيرة وكأنها لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام أو مظهر اللحية الطويلة الذي تريده. إكتشف كلّ المميزات

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      نظام الرفع والتشذيب لقص الشعر بوقت أسرع بنسبة 30%*

      • إعدادات طول بدقة 0.5 مم
      • شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
      • استخدام لاسلكي لـ 60 دقيقة/شحن لساعة
      • نظام الرفع والتشذيب
      تشذيب متساوٍ والتقاط الشعر المسطح

      تشذيب متساوٍ والتقاط الشعر المسطح

      تتميز آلة تشذيب اللحية من Philips المثالية للحية القصيرة بنظام الرفع والتشذيب الجديد: يرفع المشط الشعر ويوجّهه إلى مستوى الشفرات للحصول على عملية تشذيب متساوية.

      احصل على عملية تشذيب مثالية مع حماية البشرة

      احصل على عملية تشذيب مثالية مع حماية البشرة

      تبقى الشفرات الفولاذية التي تتمتع بميّزة الشحذ الذاتي الموجودة في آلة تشذيب اللحية Philips 3000 بنفس الحدة والفعالية التي كانت عليها منذ اليوم الأول من الاستعمال لتمنحك عملية تشذيب مثالية تحمي البشرة في الوقت نفسه مرة تلو الأخرى.

      شفرات ناعمة على البشرة لملمس ناعم

      شفرات ناعمة على البشرة لملمس ناعم

      تم تصميم الشفرات التي تتميز برؤوس مستديرة لتفادي الخدوش والتهيّجات لملامسة أكثر نعومة للبشرة.

      تتكيّف مع إعدادات الطول المختلفة

      تتكيّف مع إعدادات الطول المختلفة

      أداة تشذيب للحية فعالة تقص الشعر على الطول الذي ترغب فيه بالضبط. ما عليك سوى تدوير عجلة التكبير والتصغير على أحد إعدادات الطول العشرين التي تتراوح ما بين 0,5 و10 مم بزيادات قدرها 0,5 مم.

      استخدام لاسلكي لمدة تصل إلى 60 دقيقة

      استخدام لاسلكي لمدة تصل إلى 60 دقيقة

      لا تنشغل بتشابك أسلاك أداة تشذيب اللحية القصيرة – سيمنحك الشحن لساعة واحدة مدة عناية بالمظهر لا سلكيًا تصل إلى 60 دقيقة. أو يمكنك إبقاءها متصلة بمصدر الطاقة للحصول على تشذيب دون انقطاع.

      تشير الأضواء إلى أن مستوى شحن البطارية منخفض أو أنها فارغة أو ممتلئة أو قيد الشحن

      تشير الأضواء إلى أن مستوى شحن البطارية منخفض أو أنها فارغة أو ممتلئة أو قيد الشحن

      تسمح لك مؤشرات مستوى البطارية في أداة التشذيب هذه بمعرفة عندما يكون مستوى البطارية منخفضًا أو عندما تكون البطارية فارغة أو قيد الشحن أو ممتلئة. بهذه الطريقة، يمكنك شحن أداة التشذيب في الوقت المحدد وبالكامل، بحيث لا تنفد طاقة البطارية أثناء التشذيب.

      الصيانة البسيطة

      الصيانة البسيطة

      افصل رأس أداة تشذيب اللحية من Philips واغسله تحت الحنفية لتنظيفه بسهولة. ثم جففه قبل أن تعيد تركيبه على الجهاز.

      مقابض يسهل الامساك بها

      مقابض يسهل الامساك بها

      آلة تشذيب سريعة مريحة في الحمل والاستخدام، حتى تتمكن من الوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها بسهولة أكبر.

      التخزين والتنقل

      التخزين والتنقل

      تفيد الحقيبة الصغيرة للسفر المضمّنة في إبقاء كل الأدوات في مكان واحد أثناء ملازمة المنزل أو الذهاب إلى النادي الرياضي أو أثناء التنقل.

      ضمان عالمي لسنتَين، لا حاجة إلى التزييت

      صُممت منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. وهي تأتي مع ضمان عالمي لمدة سنتَين وليست بحاجة إلى التزييت على الإطلاق.

      المواصفات التقنية

      • نظام قص

        الدقة (حجم التدرجات)
        0,5 مم
        مجموعة من إعدادات الطول
        0,5 حتى 10 مم
        عرض رأس التشذيب
        32  ملليمترًا
        عنصر القص
        شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
        أسنان مانعة للخدش
        لمزيد من الراحة

      • تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه

        عدد إعدادات الطول
        20 إعداد طول مضمّن

      • الملحقات

        المشط
        نظام الرفع والتشذيب
        حقيبة صغيرة
        حقيبة صغيرة للتخزين
        الصيانة
        فرشاة التنظيف

      • الطاقة

        وقت التشغيل
        60 دقيقة
        جاري الشحن
        شحن كامل لمدة ساعة
        نوع البطارية
        NiMH
        فولتية تلقائية
        100-240 فولت

      • سهولة الاستعمال

        عجلة التكبير والتصغير
        إعدادات طول قابلة للضبط بسهولة
        شاشة عرض
        • مؤشر انخفاض مستوى البطارية
        • مؤشر الشحن
        • مؤشر نفاذ البطارية
        تنظيف
        ملحقات قابلة للتشطيف
        تشغيل
        للاستخدام السلكي واللاسلكي

      • التصميم

        مقبض
        مقبض مريح سهل الاستخدام

      • الخدمة

        لا حاجة إلى زيوت
        نعم
        ضمان لسنتين
        نعم

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