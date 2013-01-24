احصل بسهولة على لحية قصيرة وكأنها لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام

تأتي أداة التشذيب هذه مزوّدة بنظام الرفع والتشذيب المبتكر لرفع كمية أكبر من الشعيرات المسطحة والتقاطها، والحصول على نتائج تشذيب متساوية وفعالة. بهذه الطريقة، ستحصل بسهولة على مظهر اللحية القصيرة وكأنها لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام أو مظهر اللحية الطويلة الذي تريده. إكتشف كلّ المميزات