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Satinelle Essential

آلة سلكية وصغيرة لإزالة الشعر

BRE275/00
1 الجوائز
  • أصبحت إزالة الشعر أسهل أصبحت إزالة الشعر أسهل أصبحت إزالة الشعر أسهل
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    Satinelle Essential آلة سلكية وصغيرة لإزالة الشعر

    BRE275/00
    1 الجوائز

    أصبحت إزالة الشعر أسهل

    استمتعي بساقَين ناعمتَين لمدة أسابيع بفضل Philips Satinelle. فهي تزيل الشعر القصير جدًا لغاية 0,5 مم بلطف من الجذور. باتت عملية إزالة الشعر سهلة جدًا بفضل المقبض المريح والرأس القابل للغسل لنظافة مثالية. إكتشف كلّ المميزات

    Satinelle Essential آلة سلكية وصغيرة لإزالة الشعر

    أصبحت إزالة الشعر أسهل

    استمتعي بساقَين ناعمتَين لمدة أسابيع بفضل Philips Satinelle. فهي تزيل الشعر القصير جدًا لغاية 0,5 مم بلطف من الجذور. باتت عملية إزالة الشعر سهلة جدًا بفضل المقبض المريح والرأس القابل للغسل لنظافة مثالية. إكتشف كلّ المميزات

    أصبحت إزالة الشعر أسهل

    استمتعي بساقَين ناعمتَين لمدة أسابيع بفضل Philips Satinelle. فهي تزيل الشعر القصير جدًا لغاية 0,5 مم بلطف من الجذور. باتت عملية إزالة الشعر سهلة جدًا بفضل المقبض المريح والرأس القابل للغسل لنظافة مثالية. إكتشف كلّ المميزات

    Satinelle Essential آلة سلكية وصغيرة لإزالة الشعر

    أصبحت إزالة الشعر أسهل

    استمتعي بساقَين ناعمتَين لمدة أسابيع بفضل Philips Satinelle. فهي تزيل الشعر القصير جدًا لغاية 0,5 مم بلطف من الجذور. باتت عملية إزالة الشعر سهلة جدًا بفضل المقبض المريح والرأس القابل للغسل لنظافة مثالية. إكتشف كلّ المميزات

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      أصبحت إزالة الشعر أسهل

      جلد ناعم لأسابيع

      • مع opti-light
      • للساقَين
      • + 4 ملحقات
      نظام فعّال لإزالة الشعر من جذوره

      نظام فعّال لإزالة الشعر من جذوره

      نظام فعال لإزالة الشعر يترك بشرتك ناعمة وخالية من الشعيرات لأسابيع

      ضوء مضمّن وفريد لرؤية الشعيرات الرفيعة بشكل أفضل

      ضوء مضمّن وفريد لرؤية الشعيرات الرفيعة بشكل أفضل

      يضمن الضوء المضمّن والفريد التقاط أكبر كمية من الشعيرات، لإزالة الشعر بفعالية أكبر.

      إعدادان للسرعة لالتقاط الشعرات الأكثر رقة وسماكة

      إعدادان للسرعة لالتقاط الشعرات الأكثر رقة وسماكة

      إعدادان للسرعة لإزالة أرفع الشعيرات وأكثرها سماكة، ولإزالة الشعر بطريقة مخصصة أكثر.

      مسكة مريحة لسهولة في الاستخدام

      مسكة مريحة لسهولة في الاستخدام

      يتناسب الشكل المستدير تماماً مع يدك لمنحك إزالة شعر مريحة. هذا ويعتبر مظهره رائعاً أيضاً!

      رأس لإزالة الشعر قابل للغسل لنظافة صحية أكبر وتنظيف أسهل

      رأس لإزالة الشعر قابل للغسل لنظافة صحية أكبر وتنظيف أسهل

      تتمتع آلة إزالة الشعر برأس قابل للغسل. يمكن فصل الرأس وتنظيفه تحت مياه الصنبور للحصول على نظافة أكبر

      رأس حلاقة ومشط لحلاقة دقيقة

      رأس حلاقة ومشط لحلاقة دقيقة

      يوفر كل من رأس الحلاقة والمشط حلاقة دقيقة ونعومة إضافية في مختلف مناطق الجسم.

      مع رأس مخصص للتدليك

      مع رأس مخصص للتدليك

      يتضمن الجهاز رأس تشذيب ومشطاً لمنطقة البيكيني لتشذيب المناطق الحساسة وحلاقتها لراحة إضافية.

      حقيبة صغيرة للسفر

      حقيبة صغيرة للسفر

      حقيبة صغيرة للسفر لتخزين المنتج ونقله

      المواصفات التقنية

      • Performance

        نظام إزالة الشعر
        نظام فعّال لإزالة الشعر
        أقراص إزالة الشعر
        أقراص لإزالة الشعر ناعمة على البشرة

      • التصميم

        مقبض
        صغيرة الحجم

      • الميزات

        سلكي
        نعم

      • سهولة الاستعمال

        ضوء Opti-light
        نعم
        مقبض
        Ergo
        رأس لإزالة الشعر قابل للغسل
        نعم

      • الملحقات

        رأس الحلاقة
        نعم
        رأس حلاقة ومشط
        نعم
        رأس التدليك
        نعم
        حقيبة صغيرة
        حقيبة صغيرة أساسية
        فرشاة التنظيف
        نعم

      • المواصفات التقنية

        فولتية
        15  فولت

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم

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