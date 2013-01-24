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StraightCare Essential

جهاز تمليس الشعر مع ThermoProtect

BHS375/03
1 الجوائز
  • شعر مالس ولامع مع عناية شعر مالس ولامع مع عناية شعر مالس ولامع مع عناية
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    StraightCare Essential جهاز تمليس الشعر مع ThermoProtect

    BHS375/03
    1 الجوائز

    شعر مالس ولامع مع عناية

    مصمم خصيصًا لتسريح الشعر بسرعة وسهولة، بفضل لوحَين طويلَين مع طبقة من الكيراتين، وإعدادين لدرجة الحرارة. اعتني بشعرك مع تقنية ThermoProtect، للوقاية من الإحماء المفرط. إكتشف كلّ المميزات

    StraightCare Essential جهاز تمليس الشعر مع ThermoProtect

    شعر مالس ولامع مع عناية

    مصمم خصيصًا لتسريح الشعر بسرعة وسهولة، بفضل لوحَين طويلَين مع طبقة من الكيراتين، وإعدادين لدرجة الحرارة. اعتني بشعرك مع تقنية ThermoProtect، للوقاية من الإحماء المفرط. إكتشف كلّ المميزات

    شعر مالس ولامع مع عناية

    مصمم خصيصًا لتسريح الشعر بسرعة وسهولة، بفضل لوحَين طويلَين مع طبقة من الكيراتين، وإعدادين لدرجة الحرارة. اعتني بشعرك مع تقنية ThermoProtect، للوقاية من الإحماء المفرط. إكتشف كلّ المميزات

    StraightCare Essential جهاز تمليس الشعر مع ThermoProtect

    شعر مالس ولامع مع عناية

    مصمم خصيصًا لتسريح الشعر بسرعة وسهولة، بفضل لوحَين طويلَين مع طبقة من الكيراتين، وإعدادين لدرجة الحرارة. اعتني بشعرك مع تقنية ThermoProtect، للوقاية من الإحماء المفرط. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل straighteners

      شعر مالس ولامع مع عناية

      • تقنية ThermoProtect
      • لوحان مع طبقة من الكيراتين
      • إعدادان لدرجة الحرارة
      إعدادان لدرجة الحرارة

      إعدادان لدرجة الحرارة

      إعدادات لدرجة الحرارة. يمكن استخدام درجة الحرارة المنخفضة لوضع اللمسات الأخيرة في اللحظة الأخيرة ولتسريح لطيف. أما درجات الحرارة المرتفعة فتساعدك في الحصول على نتائج تدوم طويلاً.

      وقت إحماء سريع وإمكانية الاستخدام في غضون 60 ثانية

      وقت إحماء سريع وإمكانية الاستخدام في غضون 60 ثانية

      يتميز جهاز تمليس الشعر بوقت إحماء سريع يجعله جاهزًا للاستخدام في غضون 60 ثانية.

      نطاق درجة الحرارة لغاية 220 درجة مئوية

      نطاق درجة الحرارة لغاية 220 درجة مئوية

      نطاق درجة الحرارة لغاية 220 درجة مئوية لضمان الحصول على نتائج تدوم طويلاً مع الحد من احتمال تلف الشعر في الوقت نفسه.

      تقنية ThermoProtect

      تقنية ThermoProtect

      تقوم تقنية ThermoProtect بتوزيع الحرارة بشكل متساوٍ على اللوحَين، لتفادي الإحماء المفرط ولحماية شعرك.

      جهد كهربائي عالمي للاستخدام حول العالم

      جهد كهربائي عالمي للاستخدام حول العالم

      متوافق مع الجهد بقدرة 110-240 فولت. يمكن استخدامه أينما سافرت حول العالم.

      لوحان بطول 100 مم لتمليس سريع وسهل

      يوفّر اللوحان بطول 100 مم تلامسًا أفضل مع الشعر لمساعدتك في الحصول على نتائج تمليس مثالية بطريقة أسهل ووقت أقل.

      لوحان من السيراميك لشعر يلمع وينساب بنعومة

      لوحان من السيراميك مع طبقة من الكيراتين ينزلقان بسلاسة في شعرك لتسريح سريع وسهل.

      وظيفة قفل المفاتيح لتخزين آمن وسهل

      يمكن إقفال اللوحَين معًا لتخزين آمن وسهل.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        فولتية
        110-240  فولت
        طول سلك الطاقة
        1.8  أمتار
        وقت الإحماء
        60 ثانية
        ألواح طويلة
        28‏X‏100 مم
        درجة حرارة التسريح
        180 درجة مئوية / 220 درجة مئوية
        نوع التحكّم بالحرارة
        مفتاح

      • الميزات

        ألواح مادية
        لوحان من السيراميك مع طبقة من الكيراتين
        حلقة تعليق للتخزين
        نعم
        سلك دوّار
        نعم
        قفل اللوح
        نعم

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

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