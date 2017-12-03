60 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي بعد شحن لمدة ساعة

بطارية Li-ion عالية الطاقة للاستخدام على كل الجسم، مع استخدام لاسلكي لمدة 60 دقيقة بعد شحن لمدة ساعة. يشير ضوء البطارية إلى حالة الطاقة، أي عندما يكون مستوى البطارية منخفضًا أو مشحونًا بالكامل.