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Series 2000i

منقي الهواء

AC2889/90
  • وداعًا لتلوث الهواء داخل المنزل وداعًا لتلوث الهواء داخل المنزل وداعًا لتلوث الهواء داخل المنزل
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    Series 2000i منقي الهواء

    AC2889/90

    وداعًا لتلوث الهواء داخل المنزل

    تقوم السلسلة 2000i بمراقبة الهواء وتنقيته تلقائيًا، وتزوّدك بمعلومات حول جودة الهواء عبر الشاشة والتطبيق المتصل. يعرض التطبيق أيضًا جودة الهواء في الخارج ويقدّم النصائح حول الحساسية. يزيل الجهاز ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات في الهواء*. إكتشف كلّ المميزات

    Series 2000i منقي الهواء

    وداعًا لتلوث الهواء داخل المنزل

    تقوم السلسلة 2000i بمراقبة الهواء وتنقيته تلقائيًا، وتزوّدك بمعلومات حول جودة الهواء عبر الشاشة والتطبيق المتصل. يعرض التطبيق أيضًا جودة الهواء في الخارج ويقدّم النصائح حول الحساسية. يزيل الجهاز ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات في الهواء*. إكتشف كلّ المميزات

    وداعًا لتلوث الهواء داخل المنزل

    تقوم السلسلة 2000i بمراقبة الهواء وتنقيته تلقائيًا، وتزوّدك بمعلومات حول جودة الهواء عبر الشاشة والتطبيق المتصل. يعرض التطبيق أيضًا جودة الهواء في الخارج ويقدّم النصائح حول الحساسية. يزيل الجهاز ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات في الهواء*. إكتشف كلّ المميزات

    Series 2000i منقي الهواء

    وداعًا لتلوث الهواء داخل المنزل

    تقوم السلسلة 2000i بمراقبة الهواء وتنقيته تلقائيًا، وتزوّدك بمعلومات حول جودة الهواء عبر الشاشة والتطبيق المتصل. يعرض التطبيق أيضًا جودة الهواء في الخارج ويقدّم النصائح حول الحساسية. يزيل الجهاز ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات في الهواء*. إكتشف كلّ المميزات

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      وداعًا لتلوث الهواء داخل المنزل

      إزالة 99,97% من الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون

      • إزالة 99,97% من الجسيمات بحجم 3 نانومتر
      • عرض مسببات الحساسية
      • لغاية 79 م2/ 850 قدم2
      • الوضع التلقائي ووضع النوم والتطبيق
      إزالة ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات في الهواء*

      إزالة ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات في الهواء*

      تم تصميمه مع نظام تنقية نشط ومتعدد المراحل، لالتقاط ما يصل إلى 99,97% من الجسيمات التي تمرّ عبر الفلتر بحجم صغير جدًا يصل إلى 0,3 ميكرون، وهو حجم مسببات الحساسية والجسيمات والبكتيريا والفيروسات الأكثر شيوعًا والمنقولة في الهواء. بالإضافة إلى ذلك، يزيل الرذاذات بما في ذلك تلك التي قد تحتوي على فيروسات الجهاز التنفسي من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر. يقوم أيضًا بتنظيف الهواء من خلال إزالة ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات في الهواء*، للحرص على أنك تتنفس هواءً نقيًا على الدوام.

      تراقب الهواء وتتفاعل معه وتنقّيه تلقائيًا

      تراقب الهواء وتتفاعل معه وتنقّيه تلقائيًا

      بالمقارنة مع أي مستشعر محترف، تُعتبر تقنية AeraSense من Philips عالية الفعالية من حيث الاستشعار بأدنى تغيّر في ظروف الهواء في الداخل. تراقب الهواء باستمرار وتضبط سرعة المروحة تلقائيًا عندما تكتشف تغييرًا في الجسيمات.

      تحكّم بجهاز تنقية الهواء من أي مكان

      تحكّم بجهاز تنقية الهواء من أي مكان

      تحكّم بجهاز تنقية الهواء من أي مكان بفضل التطبيق المتصّل. يمكنك تشغيل جهاز تنقية الهواء أو تغيير سرعة المروحة أو لاطلاع على فترة استخدام الفلتر من خلال تطبيق Air Matters.

      3 أوضاع تلقائية: General وAllergen وBacteria & Virus

      3 أوضاع تلقائية: General وAllergen وBacteria & Virus

      يتميّز هذا المنتج بثلاثة إعدادات تنقية تلقائية: وضع Pollution الأساسي، ووضع Allergen الحساس جدًا، ووضع bacteria and virus القوي جدًا. يمكنك اختيار الوضع المفضّل لديك لتنقية الهواء بطريقة مثالية ومخصصة.

      تقليص المواد الملوّثة ومسببات الحساسية والغازات الضارة، والروائح

      يتميّز جهاز تنقية الهواء السلسلة 2000i من Philips بتقنية استشعار وتنقية متطورة، وقد أثبت قدرته على تقليص المواد الملوّثة ومسببات الحساسية والروائح والغازات الضارة، وبعض أنواع البكتيريا حتى. يقوم كل من الفلتر الأولي وفلتر HEPA الأصلي بإزالة الجسيمات، أما فلتر الكربون النشط فيقلّص الغازات والروائح.

      معلومات معروضة حول جودة الهواء

      تُظهر لك تقنية AeraSense مؤشر PM 2.5 في الوقت الحقيقي عبر شاشة رقمية وحلقة ضوئية على لوحة المعلومات الخاصة بجهاز تنقية الهواء. تُظهر الشاشة الرقمية مؤشر جودة الهواء داخل المنزل. أما الحلقة الضوئية فتوفّر إشارة بصرية إضافية، تتراوح ألوانها من الأزرق (جودة هواء جيدة) إلى الأحمر (جودة هواء سيّئة).

      تعقب جودة الهواء في الداخل والخارج

      استخدم التطبيق لتفقّد جودة الهواء داخل المنزل وفي الخارج؛ إذ يزوّد جهاز تنقية الهواء التطبيق ببيانات مستمرة حول جودة الهواء داخل المنزل. ثم يتم جمعها مع بيانات حول تلوث الهواء وغبار الطلع في الخارج، لمنحك صورة شاملة عن جودة الهواء.

      نصائح حول كيفية إدارة جودة الهواء

      بالاستناد إلى مستويات جودة الهواء داخل المنزل وفي الخارج، يقدّم لك التطبيق نصائح تساعدك في إدارة جودة الهواء.

      وضع مسببات الحساسية الفريد

      إن وضع Allergen في جهاز تنقية الهواء السلسلة 2000i من Philips مثالي للأشخاص الذين يعانون حساسية شديدة من مسببات الحساسية. يأتي هذا الوضع مزوّدًا ببرنامج تنبيه دائم وفريد، يكشف عن احتمال وجود مسببات الحساسية ويتفاعل معها، ويشغّل تلقائيًا تدفق الهواء لتقليص التعرّض لمسببات الحساسية على الفور.

      المواصفات التقنية

      • Performance

        حجم الغرفة
        86  م²
        معدل استلام الهواء النظيف
        333  م³/س
        فترة استخدام فلتر HEPA الموصى بها
        24  أشهر
        فترة استخدام مكيّف الهواء الموصى بها
        12  أشهر
        قوة الصوت
        32-64  ديسيبل (أ)
        ضغط الصوت
        20,5-52  ديسيبل

      • الميزات

        تقنية Aerasense
        نعم
        معلومات حول جودة الهواء
        رقمي
        مستشعر PM2.5
        نعم
        الأوضاع
        3 أوضاع تلقائية
        سرعة المروحة
        5 إعدادات
        قفل وتنبيه لحماية الهواء الصحي
        نعم
        موقت
        12  ساعة (ساعات)
        المحرّك
        تيار مستمر
        VitaShield
        نعم

      • التصميم واللون الخارجي

        اللون (الألوان)
        أبيض
        لون لوحة التحكم
        أسود
        نوع لوحة التحكّم
        اللمس
        مواد الهيكل الرئيسي
        ABS
        مواد حلقة الزينة
        بولي ميثاكريليت الميثيل

      • المواصفات التقنية

        فولتية
        220-240  فولت
        التردد
        50/60  هرتز
        طول سلك الطاقة
        1.8  أمتار
        الطاقة
        56  واط

      • الوزن والأبعاد

        وزن المنتج
        7.7  كلغ
        الوزن مع التغليف
        9,3  كلغ
        أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
        359*240*558
        أبعاد علبة التغليف (الطول×العرض×الارتفاع)
        412*294*612  ملليمترًا

      • استبدال

        فلتر الجسيمات
        883442230770
        فلتر مكيف الهواء
        883442030770

      • بلد المنشأ

        صُنع في
        الصين

      • الاستدامة

        التّعبئة
        > 90% من المواد المعاد تدويرها
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

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