إزالة ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات في الهواء*

تم تصميمه مع نظام تنقية نشط ومتعدد المراحل، لالتقاط ما يصل إلى 99,95% من الجسيمات التي تمرّ عبر الفلتر بحجم صغير جدًا يصل إلى 0,3 ميكرون، وهو حجم مسببات الحساسية والجسيمات والبكتيريا والفيروسات الأكثر شيوعًا المنقولة في الهواء. بالإضافة إلى ذلك، يزيل الرذاذات بما في ذلك تلك التي قد تحتوي على فيروسات الجهاز التنفسي من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر. يقوم أيضًا بتنظيف الهواء من خلال إزالة ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات في الهواء*، للحرص على أنك تتنفس هواءً نقيًا على الدوام.