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800 Series

منقي الهواء

AC0819/90
2 الجوائز
  • تنقية الهواء في أقل من 16 دقيقة (1) تنقية الهواء في أقل من 16 دقيقة (1) تنقية الهواء في أقل من 16 دقيقة (1)
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    800 Series منقي الهواء

    AC0819/90
    2 الجوائز

    تنقية الهواء في أقل من 16 دقيقة (1)

    بكبسة زر واحدة، ينقّي جهاز تنقية الهواء الفيروسات أو مسببات الحساسية أو الملوّثات غير المرئية في منزلك، للحفاظ عليه نظيفًا وآمنًا؛ فهو ينقّي بسرعة وفعالية، بفضل معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) الذي يبلغ 190 م³/الساعة. إكتشف كلّ المميزات

    800 Series منقي الهواء

    تنقية الهواء في أقل من 16 دقيقة (1)

    بكبسة زر واحدة، ينقّي جهاز تنقية الهواء الفيروسات أو مسببات الحساسية أو الملوّثات غير المرئية في منزلك، للحفاظ عليه نظيفًا وآمنًا؛ فهو ينقّي بسرعة وفعالية، بفضل معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) الذي يبلغ 190 م³/الساعة. إكتشف كلّ المميزات

    تنقية الهواء في أقل من 16 دقيقة (1)

    بكبسة زر واحدة، ينقّي جهاز تنقية الهواء الفيروسات أو مسببات الحساسية أو الملوّثات غير المرئية في منزلك، للحفاظ عليه نظيفًا وآمنًا؛ فهو ينقّي بسرعة وفعالية، بفضل معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) الذي يبلغ 190 م³/الساعة. إكتشف كلّ المميزات

    800 Series منقي الهواء

    تنقية الهواء في أقل من 16 دقيقة (1)

    بكبسة زر واحدة، ينقّي جهاز تنقية الهواء الفيروسات أو مسببات الحساسية أو الملوّثات غير المرئية في منزلك، للحفاظ عليه نظيفًا وآمنًا؛ فهو ينقّي بسرعة وفعالية، بفضل معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) الذي يبلغ 190 م³/الساعة. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل منقي الهواء

      تنقية الهواء في أقل من 16 دقيقة (1)

      إزالة 99% من الفيروسات ومسببات الحساسية والملوّثات (2، 3، 6)

      • تنقية الغرف بحجم يصل إلى 49 م²
      • معدل تسليم هواء نظيف يبلغ 190 م³/الساعة
      • فلتر HEPA
      أداء عالٍ يناسب الغرف بحجم يصل إلى 49 م²

      أداء عالٍ يناسب الغرف بحجم يصل إلى 49 م²

      إن توزيع تدفق الهواء القوي يغطي الغرف التي يصل حجمها إلى 49 م² بفعالية ويوزّع الهواء النظيف في كل ركن من الغرفة. يسمح ذلك بتحسين الأداء ليصل معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) إلى 190 م³/الساعة، أي أن الجهاز ينظف 20 م² في أقل من 16 دقيقة. (1)

      تنقية 99,5% من الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون

      تنقية 99,5% من الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون

      بفضل التنقية الثنائية المراحل التي تضم فلتر NanoProtect HEPA والفلتر الأولي، يمكن التقاط 99,5% من الجسيمات الصغيرة جدًا بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون (3)، لحمايتك من جسيمات PM2.5 والبكتيريا وغبار الطلع والغبار ووبر الحيوانات الأليفة وغيرها من الملوثات. منتج حائز شهادة المركز الأوروبي لمؤسسة الأبحاث حول الحساسية.

      إزالة ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات الموجودة في الهواء

      إزالة ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات الموجودة في الهواء

      التقاط الرذاذات بما فيها تلك قد تحتوي على فيروسات تصيب الجهاز التنفسي. تم اختبار فعاليته بشكلٍ منفصل من قِبل airmid health-group للتأكد من قدرته على إزالة 99,9% من الفيروسات والرذاذات الموجودة في الهواء (2). وتم اختبار فعاليته أيضًا ضد فيروس كورونا (4).

      مستشعرات ذكية لتنقية هواء ذكية

      مستشعرات ذكية لتنقية هواء ذكية

      تفحص المستشعرات الهواء 1000 مرة في الثانية لاكتشاف الجسيمات الصغيرة جدًا. وتُبلغك بجودة الهواء في الوقت الحقيقة ثم تختار بذكاء السرعة المناسبة لمنزلك (في الوضع التلقائي).

      تم اختباره بدقة لجودة يمكنك الوثوق بها

      تم اختباره بدقة لجودة يمكنك الوثوق بها

      تخضع أجهزة تنقية الهواء من Philips إلى 170 اختبار كشف إجباري وصارم قبل إخراجها من المصنع. تخضع أيضًا لاختبارات صارمة متعلّقة بالمتانة والعمر الافتراضي، لتشغيل مستمر على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.

      وضع النوم مع تشغيل هادئ جدًا

      وضع النوم مع تشغيل هادئ جدًا

      في وضع النوم، يتم خفت أضواء الشاشة، ويعمل جهاز تنقية الهواء بهدوء تام تقريبًا لتزويدك بهواء نظيف أثناء النوم.

      استهلاك طاقة منخفض

      استهلاك طاقة منخفض

      بفضل تصميم جهاز تنقية الهواء الموفر لاستهلاك الطاقة، يمكن تشغيل الجهاز على طاقة قصوى تبلغ 20 واط، أي ما يعادل الطاقة التي تستخدمها لمبة قياسية.

      عرض جودة الهواء

      عرض جودة الهواء

      يمكنك الاطّلاع على جودة الهواء في منزلك في الوقت الحقيقي بلمح البصر. تعرض الشاشة مستوى مسببات الحساسية وPM2.5 مع حلقة ألوان بديهية

      الوضع التلقائي ومستويا سرعة يدويان

      الوضع التلقائي ومستويا سرعة يدويان

      شغّل منتجك في الوضع التلقائي الذكي أو اختر من بين مستويَي سرعة: وضع النوم والسرعة القصوى، لتحكّم كامل بتدفق الهواء ومستوى الصوت.

      مؤشر الفلتر الذكي

      مؤشر الفلتر الذكي

      يحسب جهاز تنقية الهواء عمر الفلتر بدقة بالاستناد إلى مستوى التلوث ووقت التشغيل. ويُبلغك عندما تحتاج إلى استبدال الفلتر، لصيانة سهلة.

      المواصفات التقنية

      • Performance

        معدل تسليم الهواء النظيف (الجسيمات، معيار GB/T)
        190  م³/س
        حجم الغرفة (NRCC)
        لغاية 49 م²
        مستشعر (ات) جودة الهواء
        جسيمات PM2.5
        تصفية
        فلتر HEPA، فلتر أولي
        تنقية الجسيمات
        99,5% بحجم يبلغ 0,003 ميكرون
        تنقية مسببات الحساسية
        99,99%
        تنقية الفيروسات والرذاذ
        99,9%

      • مدى الاستفادة

        الحد الأدنى لمستوى الصوت (وضع النوم)
        35  ديسيبل
        الحد الأعلى لمستوى الصوت (السرعة القصوى)
        61  ديسيبل
        الوضع التلقائي
        نعم
        وضع السكون
        نعم
        إعدادات السرعة اليدوية
        3 (وضع النوم، السرعة 1، السرعة القصوى)
        معلومات حول جودة الهواء
        حلقة باردة
        إضاءة محيطة تلقائية
        لا
        طول سلك الطاقة
        1.6  أمتار

      • موفرة للطاقة

        الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
        20  واط
        استهلاك الطاقة بوضع الاستعداد
        <=0,5  واط
        فولتية
        220-240  فولت

      • الوزن والأبعاد

        الوزن
        2.4  كلغ
        الأبعاد (الطول*العرض*الارتفاع)
        250*250*367
        اللون (الألوان)
        أبيض، رمادي فاتح

      • الصيانة

        فلتر HEPA بديل
        فلتر HEPA FY0194 -‏ 12 شهرًا
        الخدمة
        ضمان عالمي لمدة سنتين

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          الجوائز

          • (1)من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر، إنه وقت افتراضي لعملية تنظيف لمرة واحدة محتسب عبر قسم معدل تسليم الهواء النظيف الذي يبلغ 190 م³/الساعة على حجم الغرفة الذي يبلغ 49 م³ (افتراضًا أن حجم الغرفة يبلغ 20 م² في المساحة الأرضية و2,4 م في الارتفاع).
          • (2) تم اختبار معدل تقليل الميكروبات في شركة Airmid Health group Ltd.‎ في حجرة اختبار بحجم يبلغ 28,5 م³ وملوّثة بفيروس الإنفلونزا من النوع "أ" (H1N1) المنقول في الهواء.
          • لا يوفر جهاز تنقية الهواء بحد ذاته الحماية من فيروس كوفيد-19، ولكن يمكن أن يكون جزءًا من خطة حماية نفسك وعائلتك (وكالة حماية البيئة الأمريكية)
          • (3)من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر، حيث تم اختباره ضد رذاذ كلوريد الصوديوم من قِبل معهد الطاقة والتكنولوجيا البيئية (IUTA) وفق معيار DIN71460-1.
          • (4)اختبار معدل تقليل البكتيريا في مختبر خارجي، داخل حجرة اختبار ملوّثة برذاذات فيروس كورونا (فيروس التهاب الشعب الهوائية المعدي) المتعلّق بالطيور، مع فلتر HEPA NanoProtect من Philips.
          • (5)يستند العمر الموصى به لاستخدام الجهاز إلى عملية حسابية نظرية لمتوسط القيم السنوية للجسيمات الضارة في الهواء الخارجي للمنطقة واستخدام جهاز تنقية الهواء بشكل يومي لمدة 16 ساعة في الوضع التلقائي.
          • (6)تم الاختبار على الفلتر من خلال التمرير مرة واحدة بتدفق هواء بنسبة 5,33 سم في الثانية، من قِبل مختبر تابع لجهة خارجية./من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر، تم اختباره وفقًا للمعيار JISB 9908-2011