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LongLife EcoVision

لمبة المصابيح الأمامية في السيارة

12972LLECOC1
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    LongLife EcoVision لمبة المصابيح الأمامية في السيارة

    12972LLECOC1

    القيادة بحذر

    هل تعبت من تغيير لمبات المصابيح الأمامية طوال الوقت؟ مع فترة استهلاك أفضل للمبات السيارات، تُعدّ LongLife EcoVision من Philips خيار السائقين الذين يبحثون عن تقليل جهود صيانة سياراتهم إلى أدنى حد. إكتشف كلّ المميزات

    LongLife EcoVision لمبة المصابيح الأمامية في السيارة

    القيادة بحذر

    هل تعبت من تغيير لمبات المصابيح الأمامية طوال الوقت؟ مع فترة استهلاك أفضل للمبات السيارات، تُعدّ LongLife EcoVision من Philips خيار السائقين الذين يبحثون عن تقليل جهود صيانة سياراتهم إلى أدنى حد. إكتشف كلّ المميزات

    القيادة بحذر

    هل تعبت من تغيير لمبات المصابيح الأمامية طوال الوقت؟ مع فترة استهلاك أفضل للمبات السيارات، تُعدّ LongLife EcoVision من Philips خيار السائقين الذين يبحثون عن تقليل جهود صيانة سياراتهم إلى أدنى حد. إكتشف كلّ المميزات

    LongLife EcoVision لمبة المصابيح الأمامية في السيارة

    القيادة بحذر

    هل تعبت من تغيير لمبات المصابيح الأمامية طوال الوقت؟ مع فترة استهلاك أفضل للمبات السيارات، تُعدّ LongLife EcoVision من Philips خيار السائقين الذين يبحثون عن تقليل جهود صيانة سياراتهم إلى أدنى حد. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل مصابيح أمامية

      القيادة بحذر

      فترة استهلاك أفضل، استبدال أقل

      • نوع المصباح: H7
      • حزمة مكونة من: 1
      • 12 فولت، 55 واط
      • متانة إضافية
      استبدل كلا المصباحين الأماميين معًا لمزيد من السلامة

      استبدل كلا المصباحين الأماميين معًا لمزيد من السلامة

      نوصي بشدة بتبديلها بالأزواج لأداء ضوء متماثل

      مجموعة واسعة من المصابيح بقوة 12 فولت لتلبية كل الوظائف

      مجموعة واسعة من المصابيح بقوة 12 فولت لتلبية كل الوظائف

      أي مصباح 12 فولت تستخدم لأي وظيفة؟ تتضمن منتجات السيارات من Philips كل الوظائف المحددة للسيارات: الشعاع العالي، الشعاع المنخفض، الضباب الأمامي، المؤشر الأمامي، المؤشر الجانبي، المؤشر الخلفي، مصباح التوقف، مصباح الرجوع العكسي، مصباح الضباب الخلفي، مصابيح لوحة ترخيص السيارة، مصباح الرجوع للخلف/الركن، المصابيح الداخلية.

      تم تصنيع مصابيح السيارات من Philips بواسطة زجاج الكوارتز العالي الجودة

      تم تصنيع مصابيح السيارات من Philips بواسطة زجاج الكوارتز العالي الجودة

      يتميّز زجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة القصوى والاهتزازات، ما يُلغي خطر الانفجار. إن مصابيح Philips المصنوعة من زجاج الكوارتز (بفتيل يتحمّل حرارة 2650 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة 800 درجة مئوية) قادرة على تحمّل صدمات حرارية شديدة. ونظرًا إلى القدرة على احتباس الضغط المتزايد داخل المصباح، يمكن لزجاج الكوارتز للحماية من الأشعة فوق البنفسجية إنتاج ضوء أقوى

      تصميم فتيل عالي الجودة لتقليص الحاجة إلى الصيانة

      تصميم فتيل عالي الجودة لتقليص الحاجة إلى الصيانة

      ستحتاج إلى استبدال مصابيحك بشكل أقل بكثير مع LongLifeEcoVision من Philips، لأنه يجعل منها المصباح المثالي للسيارات العالية الفولتية.

      تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية ضد الرطوبة

      تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية ضد الرطوبة

      لا يمكن للمبة مضاءة أن تتحمل الصدمات الحرارية إلا إذا كانت مصنوعة من زجاج الكوارتز (بفتيل يتحمّل حرارة 2650 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة 800 درجة مئوية): إذا لمست قطرة ماء باردة اللمبة الساخنة، وهو ما قد يحصل عندما تقود السيارة عبر الماء مع وحدة مصباح أمامي مكسورة.

      شركة تصنيع مصابيح سيارات حائزة على جوائز

      شركة تصنيع مصابيح سيارات حائزة على جوائز

      غالبًا ما تحصل مصابيحنا على جوائز من خبراء السيارات

      تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية

      تتمتّع مصابيح السيارات من Philips بمقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية

      تحمي تقنية الطلاء المقاوم للأشعة فوق البنفسجية الخاصة من Philips المصابيح الأمامية ضد الأشعة فوق البنفسجية الضارة، الأمر الذي يجعل زجاج الكوارتز المطلي بطلاء مقاوم للأشعة فوق البنفسجية من Philips مثاليًا لكل طروف القيادة وضمانًا لقابلية استخدام تدوم طويلاً

      التوافق مع معايير الجودة العالية الخاصة بتصديق ECE

      تعتبر منتجات وخدمات السيارات من Philips الأفضل في فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية والسوق الثانوية للسيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من منتجات ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات، كما أنها مصممة لرفع مستوى السلامة والراحة في تجربة القيادة لدى العملاء إلى أقصى حد. هذا ويتم اختبار مجموعة المنتجات لكاملة لدينا بدقة والتحكم بها واعتمادها (ISO 9001 ‏وISO 14001 وQSO 9000) وفقًا لأعلى متطلبات تصديق ECE. ببساطة، إنها جودة يمكنك الوثوق بها.

      نفايات أقل نظرًا لعمليات الاستبدال الأقل

      إنه الخيار المناسب للسائقين الذين يبحثون عن حلول إضاءة ملائمة للبيئة.

      Philips هي خيار أهم شركات تصنيع السيارات.

      طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من أصل كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من أصل كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.

      امتثال لمعايير الجودة العالية الخاصة بتصديق ECE

      في Philips Automotive نحن ملتزمون بتصنيع منتجات وخدمات هي الأفضل في فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية والسوق الثانوية للسيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من مواد ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات بغية رفع مستوى السلامة والراحة خلال القيادة لدى عملائنا إلى أقصى حد. هذا ويتم اختبار مجموعة منتجاتنا الكاملة بدقة ومراقبتها واعتمادها (ISO 9001 ‏وISO 14001 وQSO 9000).

      المواصفات التقنية

      • بيانات العلبة

        EAN3
        8727900371024
        EAN1
        8727900361926
        نوع العلبة
        CP

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        12  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        55  واط

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        1500h

      • خصائص الضوء

        لومن
        1500 ±10%  لومن
        حرارة اللون
        لغاية 3100 كلفن

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        12972LLECOC1
        رمز الطلب
        36192660

      • معلومات العلبة الخارجية

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        1.75  كلغ
        الارتفاع
        13.5  سم
        الطول
        37  سم
        العرض
        18  سم

      • وصف المنتج

        نوع
        H7
        تطبيق
        • شعاع عالي
        • أضواء الضباب الأمامية
        • شعاع منخفض
        التعيين
        مصباح H7 LongLife EcoVision
        تصديق ECE
        نعم
        المجموعة
        LongLife EcoVision
        التقنية
        هالوجين
        القاعدة
        PX26d

      • معلومات حول المنتج المغلف

        كمية الحزمة
        1
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
        10
        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        • 17.5  غ
        • 46  غ
        الارتفاع
        6.5  سم
        الطول
        3.5  سم
        الوزن الصافي لكل قطعة
        11,8  غ
        العرض
        3.5  سم

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        يدوم لفترة أطول
        أبرز ما في المنتج
        فترة استهلاك أفضل

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