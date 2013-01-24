الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
1

مصطلحات البحث

منتجات
عرض المنتج

البحث بحسب رقم المنتج.

مصطلحات البحث
النتائج الموصى بها
    أين يمكنني العثور على رقم منتجي؟

    كل منتج له رقم موديل (نموذج) مختلف. يبدأ رقم الموديل (النموذج) عادة بأحرف تليها مجموعة أرقام. مثلاً: GC6440، 10/37PFL7403D أو02/SA1300

     

    يوجد عدة طرق لتحديد رقم الموديل (النموذج):
    أنظر على العلبة
    أنظر داخل المنتج
    أنظر على المنتج
    أنظر على دليل الإستخدام
    عذرًا، لم تنمكّن من العثور على هذا المنتج. يرجى التحقق مما إذا أدخلت رقم الطراز الصحيح. يتألف رقم الطراز من أحرف تليها أرقام (على سبيل المثال، HX9903، ‏SP9820). في حال كان رقم الطراز لا يولّد أي نتائج، ننصحك التواصل مع مركز الاتصالات لدينا.
    نتائج البحث عن {words}‏ ({number} من المنتجات)

    عثرنا على {number} من المنتجات المتوفرة خارج بلدك، لذا قد لا تنطبق العروض الترويجية المحلية.

    عرض المنتجات إخفاء المنتجات

    لقد عثرنا على أكثر من منتج واحد.

    يرجى تحديد الطراز المتوفر لديك بالاستناد إلى آخر رقمَين من رقم المنتج، على سبيل المثال، RQ1280/21.

    صورة المنتج

    وصف المنتج

    رقم الطراز

    عودة إلى كل المنتجات
    Register your product
    تسجيل منتجك

    تعقّب تغطية الضمان الخاصة بمنتجك

    الأهلية لاسترداد الأموال والحصول على هدايا وعروضات خاصة

    الحصول على وصول سهل إلى خدمة دعم المنتجات